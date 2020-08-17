Завершилась проверка и приёмка образовательных учреждений Мончегорска

Несколько месяцев специальная комиссия проверяла выполненные ремонтные работы и документацию школ и детских садов города.

Многие ремонтные работы начинались с опозданием и нарушением сроков из-за введенных ограничительных мер во время пандемии коронавирусной инфекции. Поставка материалов и необходимого оборудования была задержана, поэтому подрядным организациям приходилось работать сверхурочно, в вечернее время и выходные. В некоторых учреждениях из-за несвоевременности выполнения подрядчиками работ приходилось переносить сроки приёмки: по всем выявленным недочетам выставлялись претензии для их устранения.

Помимо ремонтных работ комиссия проверяла акты готовности образовательных учреждений к наступающему учебному году. Во всех школах и садиках должна быть выполнена промывка систем отопления, ревизия, испытание внутренних теплосистем на прочность и герметичность, госпроверка, замена и ремонт манометров, термометров, приборов контроля и учета энергоносителей. Неготовность хотя бы по одному пункту может служить причиной отказа приемки учреждения образования к учебному сезону.

Во время проверок внимание уделяли и безопасности обучающихся – санитарной, антитеррористической и противопожарной. Члены комиссии проверяли состояние пожарных сигнализаций, внутренние помещения и прилегающие территории. Всеми специалистами, участвующими в приемке, было отмечено, что территории дошкольных образовательных учреждений – это их своеобразные визитные карточки. В каждом ДОУ заботятся о красоте и ухоженности газонов, площадок и лесных массивов. На многих участках организованы экологические тропы, позволяющие проводить с малышами образовательные терренкуры, в учреждениях оформлены интерактивные студии, знакомящие дошкольников с представителями флоры и фауны. Разноцветные клумбы, оригинальные дорожки и ландшафты, метеостанции, детские прогулочные и спортивные площадки, аллеи сказок, декоративные водоемы, мини – огороды и теплицы свидетельствуют о том, что территория для педагогов дошкольных учреждений – не просто участок для прогулок с детьми, а развивающая среда и родной дом, который хочется сделать уютным и комфортным.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, руководители образовательных учреждений Мончегорска проделали большой объём работ. Члены комиссии благодарят коллективы ДОУ и ОШ за оперативно проведенные ремонтные работы к новому учебному году и желают творческих успехов.