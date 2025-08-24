Завершилась тематическая смена, приуроченная к 80-летию атомной промышленности России

С 18 по 23 августа в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» прошла тематическая смена, посвященная 80-летию атомной промышленности России.

В рамках образовательных занятий ребята познакомились с историей и перспективами атомной энергетики, значением Кольской АЭС для обеспечения энергетической стабильности региона, уникальной ролью атомного ледокольного флота в освоении Арктики, а также с деятельностью предприятия «Атомфлот» и развитием Северного морского пути.

Юные северяне высоко оценили образовательную программу, отметив, что участие в смене позволило им по-новому взглянуть на перспективы профессионального роста в Кольском Заполярье в сфере атомной промышленности.

Наряду с этим, в течение смены дети осваивали программы по основам оказания первой медицинской помощи, начальной военной подготовки, участвовали в спортивных мероприятиях. Также юные северяне посетили Мурманский областной краеведческий музей, музей истории города Кола, учебный центр «Россети» и музей истории Мурманского морского торгового порта.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, оздоровление юных северян – важное направление реализации губернаторского плана «На Севере – жить!». Летние смены Центра гражданско-патриотического воспитания организованы в рамках оздоровительной кампании. Всего за этот период его посетят 720 школьников со всей Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552237/#&gid=1&pid=2