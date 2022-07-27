Завершились летние съёмки документального фильма о знаменитом джазовом фестивале

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, над короткометражной лентой «Арктик-джаз» работает продюсерский центр «Северный характер». Фильм рассказывает об истории знаменитого музыкального фестиваля от лица мурманчанина Виктора Абрамова и других людей, имевших отношение к его созданию.

У Виктора Абрамова богатая биография: он был замполитом в стройбате, работал звукооператором у Тарковского на «Сталкере», занимался организацией джазового фестиваля в Мурманске. Сейчас Виктору Абрамову 70, он трудится дворником и не теряет надежды снова собрать большой джазовый фестиваль в Мурманске.

Режиссёром фильма выступила Елена Васюкова – мурманчанка, до 2003 года работавшая главным режиссёром на ГТРК «Мурман». Сейчас Елена живёт и работает в Москве, в её фильмографии – документальные фильмы для телеканалов «Культура», РТР и ТВЦ.

Съёмки фильма «Арктик-джаз» проводились в течение этой недели в различных городских локациях - на улицах Мурманска, в порту и в квартире Виктора Абрамова. Для съёмок одного из эпизодов фильма создатели выбрали троллейбус-участник проекта «Искусство в знакомом маршруте». Фильм снимался на фоне репродукций картин, которыми Мурманский областной художественный музей украсил салон троллейбуса в рамках этой инициативы.

Документальный фильм помогали снимать региональные музыканты, деятели культуры, общественники и бизнесмены, а также жители Мурманска.

Завершающие съёмки фильма пройдут в сентябре. Кинолента создаётся по заказу Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов Российской Федерации – заявка «Северного характера» была отобрана в числе лучших среди 334 предложенных на конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262371%2Fwall-139605315_19444