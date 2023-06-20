Завершились основные сроки основного периода государственной итоговой аттестации в 9-х классах

17 июня выпускники 9-х классов сдали последние экзамены основного периода в основные сроки. В них приняли участие 994 выпускника: 849 написали ОГЭ по обществознанию, 128 – по химии, 17 – по биологии.

Экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев. За использование запрещенных справочных материалов удалены два участника.

«Для получения аттестата девятиклассники сдали четыре экзамена: два обязательных – по русскому языку и математике – и два по выбору по другим предметам школьного цикла. Часть ребят продолжит обучение в школе, поступив в профильные классы. Другим положительные результаты ГИА и получение аттестата об основном общем образовании позволят поступить в профессиональные образовательные организации и получить специальность», – сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, пожелав выпускникам успеха на выбранном пути.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, для ребят, которые не смогли присутствовать на экзамене в основной день по уважительной причине, подтверждённой документально, или не закончили экзамен по состоянию здоровья, а также для тех, кто сдал два из предметов неудовлетворительно, предусмотрены резервные дни с 26 июня по 1 июля.

Фото: https://gov-murman.ru