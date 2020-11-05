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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.20 08:30

Завершились предварительные совещания по проекту закона Мурманской области о бюджете на 2021-2023 годы

Завершились предварительные совещания по проекту закона Мурманской области о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года в режиме видеоконференцсвязи.

В четырех совещаниях приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, первый заместитель губернатора Оксана Демченко, вице-губернаторы Елена Дягилева, Владислав Сандурский, Ольга Кузнецова, Дмитрий Филиппов, руководитель регионального минфина, а также руководители и представители профильных ведомств.

Первая встреча прошла 30 октября, участники обсудили бюджетные проектировки в области здравоохранения и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, рассмотрели запланированные расходы бюджета в сфере градостроительства и благоустройства Мурманской области, обсудили планы по финансированию цифровизации, информационной и внутренней политики региона.

Темой второй встречи, прошедшей 2 ноября, стал социальный блок и вопросы министерства финансов региона. Руководители профильных ведомств доложили о предварительных объемах бюджетных ассигнований, которые предполагается направить на обеспечение деятельности и развитие в сферах образования и науки, культуры, спорта, труда и социального развития, а также молодежной политики. И.о. министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев представил информацию об объемах  финансовой поддержки муниципальных образований региона, запланированных на предстоящий период.

Заключительные совещания 3 ноября были посвящены рассмотрению бюджетных проектировок экономического блока ведомств. Руководители профильных органов власти проинформировали  депутатов о планируемых объемах бюджетных ассигнований по таким направлениям  как строительство, транспорт и дорожное хозяйство, промышленность, сельское хозяйство и  рыболовство, экология и природные ресурсы, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, имущественные отношения.

Как сообщает региональное Министерство финансов, Владислав Сандурский рассказал депутатам о предполагаемых тратах, отдельно остановившись на предстоящей реновации ЗАТО, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакшском районе и других важных проектах.

«Всего на цели строительства, капитального ремонта и обеспечения комфортных условий проживания жителей Мурманской области запланировано 5,3 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда – финансирование федерального бюджета. В эту сумму заложены средства на возведение новых объектов, капитальный ремонт, социальные выплаты и субсидии муниципальным образованиям на строительство инженерной инфраструктуры и так далее», – отметил Владислав Сандурский.

Депутаты Мурманской областной Думы обозначили  интересующие их вопросы, высказали свои предложения по повестке совещаний.

 

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