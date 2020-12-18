Завершились публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2021-2023 годы

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой публичные слушания по проекту закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» прошли в заочном формате.

Для всестороннего рассмотрения северянами на официальном сайте Министерства финансов региона разместили проект закона, электронную брошюру «Бюджетный гид» и другие необходимые материалы к законопроекту.

Публичные слушания проводятся для выявления и учёта мнения и интересов жителей региона. В течение двух недель на электронный адрес Мурманской областной Думы поступило почти два десятка предложений от зарегистрированных участников слушаний к проекту закона о бюджете.

Инициативные граждане затронули широкий спектр вопросов в сфере здравоохранения, социальной политики, оплаты труда, культуры, физической культуры, строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.

Как сообщает региональное Министерство финансов, по итогам проведенных публичных слушаний на сайте Мурманской областной Думы будет опубликован протокол, соответствующие предложения направят для рассмотрения в правительство региона.