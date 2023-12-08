Завершились работы по обновлению здания Дома физкультуры в Оленегорске

Для жителей и гостей города открыты тренажёрный зал, плавательный бассейн, спортзал с трибунами для зрителей. Дом физкультуры обеспечивает потребности в занятиях физической культурой для 500 юных северян.

Подрядчик уложил напольную плитку в коридоре третьего этажа и трибун, смонтировал входную группу, заменил трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, канализации.

Выполнен капитальный ремонт помещения, гидроизоляция и замена плитки в чаше плавательного бассейна.

Тренажёрный зал оформлен декоративными стеновыми панелями, оснащён световым и электрооборудованием. Также обновлены потолок, обшивка помещений, дверные проёмы. В душевых и санузлах уложена настенная плитка, рабочие заменили сантехнику.

Также осуществлён ремонт лестничных маршей, спортзала и раздевалок. Участок у входной группы заасфальтирован.

Как сообщает Министерство строительства и ЖКХ Мурманской области, капитальный ремонт прошёл в рамках госпрограммы Мурманской области «Физическая культура и спорт», а также плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru