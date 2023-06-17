Завершились региональные отборочные этапы конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств»

В ежегодных конкурсах Министерства культуры Российской Федерации за право быть лучшими борются образовательные учреждения всех регионов России, в том числе и детские школы искусств Мурманской области.

Лучшими среди школ признаны два учреждения – Детская школа искусств Полярного и Детская музыкальная школа Видяево. Учреждения будут представлять Мурманскую область на окружном туре конкурса, который состоится в октябре.

Как сообщает vk.com/murmanculture, лучшим преподавателем детской школы искусств в регионе стала преподаватель изобразительного искусства Детской школы искусств имени А.А. Розанова города Кировска Ксения Колобова. Ксения Анатольевна - автор более 30 опубликованных статей, посвящённых методике преподавания истории и теории искусства детям, детскому изобразительному творчеству, а также творчеству местных художников. Преподаватель организует и проводит выставки учащихся в муниципальных и областных музеях, библиотеках и выставочных пространствах. На окружном этапе конкурса, который пройдёт в сентябре, Ксения будет защищать честь Мурманской области.

Детские школы искусств Мурманской области ежегодно участвуют в конкурсах Министерства культуры Российской Федерации. В 2021 году призёром федерального этапа конкурса «Лучшая школа искусств» стало учреждение, расположенное в Африканде.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266142%2Fwall-139605315_23175