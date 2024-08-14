Завершились съёмки четвертого сезона комедийного сериала «Полярный»

К своим ролям вернулись Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин и Ян Цапник. Помимо знакомых лиц в сериале будут и зарубежные актеры, уточняет пресс-служба телеканала.

«В этот раз съёмки получились особенно насыщенными: много экспедиций, трюков. Вся съёмочная группа проделала огромную работу, чтобы вернуть зрителя в любимый Полярный. В новом сезоне моему герою придётся столкнуться с мафиозной группировкой и пройти проверку на прочность. Что из этого получится – увидим совсем скоро», – говорит Михаил Пореченков.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, полюбившийся многим россиянам сериал с первого сезона снимается в нашем регионе. А третий и второй сезоны сериала стали одними из победителей регионального конкурса кинорибейтов.

Рибейты – это региональная субсидия, которая позволяет компенсировать часть затрат съёмочных команд на проживание, транспортные и другие услуги. Таким образом мера поддержки направлена не только на кинопроизводителей, но и на местный бизнес.

Консультационную поддержку проекту оказывает Центр развития кинопроизводства Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280196%2Falbum-139605315_00%2Frev