Завершилось формирование состава Общественной палаты Мурманской области VIII созыва
Четырнадцать членов Общественной палаты, которые были утверждены губернатором Мурманской области Андреем Чибисом из числа всероссийских общественных объединений и избранных Мурманской областной Думой из числа региональных общественных объединений, на основе рейтингового голосования избрали еще семь членов от местных общественных объединений.
В состав палаты вошли лидеры общественного мнения в различных отраслях, представители некоммерческих, религиозных организаций, бизнес-сообщества, социальной сферы, профсоюзных организаций.
Новый состав приступает к работе с 11 февраля, срок полномочий составит три года с 2025 – 2028 гг.
Состав Общественной палаты Мурманской области VIII созыва:
Артеменко Оксана Владимировна;
Банишевский Егор Олегович;
Бут Николай Васильевич;
Бурнашова Евгения Аркадьевна;
Величко Юлия Владимировна;
Друзьяк Евгения Юрьевна;
Доронин Николай Сергеевич;
Егорова Ирина Геннадьевна;
Климкина Анна Викентьевна;
Котловский Константин Сергеевич;
Кошевич Оксана Вячеславовна;
Кошкарев Сергей Александрович;
Куликова Дарья Владимировна;
Лужинская Виктория Анатольевна;
Михайлевич Дмитрий Олегович;
Перов Илья Александрович (епископ Североморский и Умбский Тарасий);
Петров Андрей Львович;
Рашева Наталья Юрьевна;
Собашникова Елена Павловна;
Тихомиров Никита Андреевич;
Харыбина Полина Константиновна.
Фото: https://vk.com/obshestvo51?z=photo-188441059_457241638%2Fwall-188441059_2522