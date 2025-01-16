Завершилось формирование состава Общественной палаты Мурманской области VIII созыва

Четырнадцать членов Общественной палаты, которые были утверждены губернатором Мурманской области Андреем Чибисом из числа всероссийских общественных объединений и избранных Мурманской областной Думой из числа региональных общественных объединений, на основе рейтингового голосования избрали еще семь членов от местных общественных объединений.

В состав палаты вошли лидеры общественного мнения в различных отраслях, представители некоммерческих, религиозных организаций, бизнес-сообщества, социальной сферы, профсоюзных организаций.

Новый состав приступает к работе с 11 февраля, срок полномочий составит три года с 2025 – 2028 гг.

Состав Общественной палаты Мурманской области VIII созыва:

Артеменко Оксана Владимировна;

Банишевский Егор Олегович;

Бут Николай Васильевич;

Бурнашова Евгения Аркадьевна;

Величко Юлия Владимировна;

Друзьяк Евгения Юрьевна;

Доронин Николай Сергеевич;

Егорова Ирина Геннадьевна;

Климкина Анна Викентьевна;

Котловский Константин Сергеевич;

Кошевич Оксана Вячеславовна;

Кошкарев Сергей Александрович;

Куликова Дарья Владимировна;

Лужинская Виктория Анатольевна;

Михайлевич Дмитрий Олегович;

Перов Илья Александрович (епископ Североморский и Умбский Тарасий);

Петров Андрей Львович;

Рашева Наталья Юрьевна;

Собашникова Елена Павловна;

Тихомиров Никита Андреевич;

Харыбина Полина Константиновна.

Фото: https://vk.com/obshestvo51?z=photo-188441059_457241638%2Fwall-188441059_2522