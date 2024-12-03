Завершилось первенство Мурманской области по футболу среди юношей до 18 лет

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлет» Апатитов с 29 ноября по 1 декабря провели первенство Мурманской области по футболу (футзал) среди юношей до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие команды юношей не старше 2007 года рождения. Всего сыграли 6 команд из Апатитов, Мурманска, Оленегорска и Североморска. Коллективы провели однокруговой турнир. Победителем соревнования стала команда, занявшая первое место в итоговой турнирной таблице.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, по завершению соревнований победу одержал апатитский «Олимп-Надежда-Дрозд-Хибины», набрав 12 очков по итогам однокругового турнира. Команда мурманской детско-юношеской спортивной школы №10 заняла второе место, уступив в заключительном матче апатитчанам со счетом 2:6. Бронзовые награды турнира завоевал оленегорский «Олимп», заработав девять очков по итогам пяти туров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/