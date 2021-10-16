Мурманская область. Арктика (16+)16.10.21 16:00
Завершилось строительство модульного ФАПа в Раякоски
Завершился монтаж модульной конструкции – ФАПа с квартирой для фельдшера Печенгской ЦРБ в нп. Раякоски.
Новый фельдшерско-акушерский пункт построен в рамках реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Начать оказание медицинской помощи планируется после получения всех необходимых разрешительных документов, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.
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