Завершился чемпионат Мурманской области по футболу, а победители определились раньше

В минувшую субботу, 23 сентября, состоялся финальный тур чемпионата Мурманской области по футболу. Играли команды на Центральном стадионе столицы Кольского Заполярья, на стадионе «Металлург» Кандалакши и на стадионе «Чайка» Ковдора.

Завершились матчи следующими результатами: «Кандалакша» (Кандалакша) — «Ариес» (Мурманск) - 8:0; «Горняк» (Ковдор) — «Арсенал»(ЗАТО Александровск) - 0:1; «Электранс» (Мурманск) — «Апатиты» (Апатиты) - 4:8.

Победителя определили ещё в 12 туре, им досрочно стала команда «Кандалакша». Спустя сезон кандалакшские футболисты оформили юбилейное, десятое, чемпионство. «Серебро» завоевали экс-победители команда «Ариес». Бронзовый призёр - «Арсенал».

Напомним, что игры первого тура команды провели 27 мая, всего в сезоне 14 туров.

Фото: https://gov-murman.ru