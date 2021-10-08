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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.21 11:30

Завершился фестиваль «Любимый город глазами маленьких мурманчан»

Вчера в детском саду №140 Мурманска подвели итоги городского фестиваля креативного пространства в дошкольных образовательных учреждениях «Любимый город глазами маленьких мурманчан». Он прошёл в рамках подготовки к 105-летию города Мурманска.

В торжественной церемонии приняли участие представители Совета депутатов города Мурманска, которые поздравляю всех с прошедшими праздниками — Днём воспитателя и Днём учителя.

Фестиваль проходил по 4-ём номинациям, в нём приняли участие 47 дошкольных образовательных учреждений города Мурманска, более 280 семей, воспитывающих детей дошкольного возраста.

В номинации «Общественный рейтинг тематических страниц на сайте муниципального дошкольного образовательного учреждения «Знакомьтесь, наш город Мурманск»: победитель — МДОУ №115, призёры — МДОУ №№46, 105, 123 и 140.

В номинации «Фестиваль социально-значимых проектов на лучшее озеленение и благоустройство игрового пространства на территории МДОУ «Цветущий город»: победители — МДОУ №№72 и  140, призёры — МДОУ №№45 и 115.

В номинации «Конкурс семейных презентаций «Родной город может нами гордиться!»: победители — семьи Ярополовых и Захаренко (МДОУ №№18, и соответственно, 97), призёры — семьи Бобровых (МДОУ №157), Волковых (МДОУ №110), Степанович (МДОУ №73), Ивановых (МДОУ №95), Черненьких (МДОУ №96), Соколовых (МДОУ №130), Бочкановых (МДОУ №118).

В номинации «Конкурс виртуальных экскурсий для детей дошкольного возраста «Посмотри-ка, как хорош, город, в котором ты живёшь!»: победители — педагоги МДОУ №№93, 105, 115; призёры — педагоги МДОУ №№89, 104, 122, 136 и 151.

В конце церемонии был преподнесён приятный сюрприз. Вручена благодарность семьям Тимош, Беловод, Миконян (МДОУ №115), Аббасовых (МДОУ №50) и социальному партнёру МДОУ №140 ООО «Компания Фасад и Интерьер» за поддержку и помощь в благоустройстве игровой среды на территории детских садов в рамках городского фестиваля «Любимый город глазами маленьких мурманчан».

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