Завершился фестиваль «Вдохновение-2022»

25 марта состоялось подведение итогов фестиваля литературного творчества школьников на иностранных языках «Вдохновение-2022».

В фестивале приняли участие 173 обучающихся 5-11-х классов из 28 общеобразовательных учреждений города Мурманска. Участники продемонстрировали навыки выразительного чтения поэтических и прозаических произведений, знание английской, немецкой и итальянской грамматики, творческий подход к созданию буктрейлеров, а также актёрское и вокальное мастерство.

Ярким событием фестиваля стали театральные постановки по мотивам произведений Мориса Метерлинка, Льюиса Кэрролла и Джона Р.Р. Толкина.

Победителями и призёрами были признаны 73 обучающихся и 4 творческих театральных коллектива.

На закрытии фестиваля выступили победители номинаций «Вокальное творчество» (Мурманский международный лицей, гимназия №2) и «Конкурс художественного чтения» (школа №58, гимназия №8).

Также были показаны работы победителей номинаций «Конкурс буктрейлеров» (школа №31, гимназия №2) и «Школьный театр» (Мурманский политехнический лицей, гимназия №2).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22096&page=1