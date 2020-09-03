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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.20 08:00

Завершился капитальный ремонт детского отделения поликлиники в Мурмашах

В Мурманской области продолжается обновление материально-технической базы медицинских организаций региона, в том числе в рамках региональной государственной программы «Развитие здравоохранения», проекта «Новая модель оказания первичной медико-санитарной помощи» и регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев вчера посетили детское отделение поликлиники Мурмаши Кольской ЦРБ после капительного ремонта.

Обновленное детское отделение поликлиники теперь располагается в здании бывшего детского стационара, которое с 1996 года было законсервировано. В 2013 году принято решение о капитальном ремонте пустующего помещения и размещении в нем детского поликлинического отделения, отделения стоматологии и женской консультации.

В 2014 году начался поэтапный капитальный ремонт: реконструкция теплового пункта, монтаж системы вентиляции здания поликлиники, ремонт крылец, фасада, помещений, ремонт входной группы с установкой входных автоматических дверей и систем видеонаблюдения, создание теплой колясочной зоны; оборудована детская игровая зона, «открытая» регистратура; санитарные узлы оборудованы новой санитарной техникой. Внутренняя отделка помещений детского отделения поликлиники выполнена согласно дизайн-проекту.

Всего на ремонтно-строительные работы из областного бюджета выделено 43,9 млн рублей. На закупку медицинской мебели и оборудования потратили 13,1 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2019 году  на сумму 3,4 млн рублей было закуплено офтальмологическое оборудование. В этом году закупят и установят рентгенологический комплекс на 19,1 млн рублей.

Первый вице-губернатор Оксана Демченко подчеркнула значимость комплексного подхода к модернизации объектов, который подразумевает и ремонт помещения, и закупку современного оборудования и мебели, и благоустройство территории.

«В рамках национального проекта по здравоохранению стоит задача модернизация всех детских медицинских учреждений. Мы должны будем привести все учреждения региона в состояние с современным оборудованием, маршрутизацией и организацией самого лечебного процесса», – отметила Оксана Демченко.

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев отметил, что особое внимание в проекте здания уделили современным стандартам «бережливой поликлиники».

«Для учреждения продумана удобная навигация, обустроена комфортная зона отдыха с игровой территорией для детей, установлены раздвижные двери на вход к теплой стоянке для колясок», – перечислил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

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