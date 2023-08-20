Завершился капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в селе Ёнский

В селе Ёнский Мурманской области строителями завершён ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. На объекте были выполнены работы по прокладке стальных трубопроводов в непроходном канале из пенополиуретана с изоляцией стыков протяженностью более 1 км.

Мероприятия по капремонту были необходимы, чтобы обеспечить более качественное теплоснабжение для потребителей тепловой энергией, уменьшить тепловые потери на ремонтируемых тепловых сетях, а также сократить сроки профилактического ремонта оборудования и повысить надёжность теплоснабжения, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Участок, на котором завершился капремонт, считается социально значимым объектом, так как обеспечивает коммунальным ресурсом амбулаторию филиала «Мончегорской центральной больницы» - Ковдорская больница.

Фото: https://gov-murman.ru