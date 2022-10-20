Завершился конкурс детского рисунка по ПСР «Бережливое производство глазами детей»

Учредителями конкурса стали: служба главного инженера: отдел развития ПСР и диспетчеризации «Колатомэнергоремонт», отделение первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори.

Основная цель мероприятия — формирование у подрастающего поколения культуры бережливого производства, создания оптимальных условий для выполнения задач, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии для повышения производительности, снижения утомляемости, развития творческих способностей и любознательности, а также повышения степени грамотности в сфере бережливого производства у родителей.

Детские рисунки были выполнены в различных манерах изобразительного искусства: гуашь, акварель, цветные карандаши. Все работы получили высокую оценку жюри.

В Информационном центре Кольской АЭС состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса детского рисунка при участии главного инженера «Колатомэнергоремонт» Романа Тихомирова. Почётные призовые места, в возрастной категории от 7 до 10 лет заняли дети работников «Колатомэнергоремонта»: I место — Маруся Нечаева с работой «Инструменты ПСР для творчества», II место — Диана Подойникова «Смешарики и ПСР» и III место - у Ксении Савченко «Первый раз в первый класс».

В возрастной категории от 11 до 15 лет победителями стали: I место — Диана Смолина с работой «Соблюдение порядка», II место — Леонид Красильников «Защита от дурака», III место — Мирослава Забавина «Соблюдение порядка — залог успеха».

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», все участники были награждены памятными подарками.

«Все рисунки ребят индивидуальны и тематически разнообразны. Видно, что дети очень старались. Приятно, что наше подрастающее поколение знает ценности «Росатома» и использует их в своём творчестве», - сказала начальник отдела ПСР и диспетчеризации, член отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Яна Данилова.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».