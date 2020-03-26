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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.20 17:43

Завершился морской этап испытаний атомной подводной лодки «Вепрь» после ремонта на судоремонтном заводе

На рабочем совещании по судоремонту, которое состоялось в Адмиралтействе, главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложили о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь» после ее ремонта на предприятии «Нерпа», входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Сегодня АПЛ «Вепрь» возвратилась к месту временного базирования после завершения программы морского этапа испытаний. В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов дал указание профильным органам управления ВМФ проанализировать итоги испытаний и произвести подготовку к возвращению АПЛ «Вепрь» в состав Северного флота в апреле.

Согласно техническим требованиям Главного командования ВМФ России на подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов.    АПЛ «Вепрь» продолжит выполнение задач по предназначению в составе группировки атомных многоцелевых подводных лодок подводных сил Северного флота.

Как сообщает группа информационного обеспечения ВМФ, атомная подводная лодка «Вепрь» спроектирована проектно-конструкторским бюро (СПМБМ) «Малахит» и построена на северодвинском предприятии «СЕВМАШ» по усовершенствованному проекту 971, что позволило иметь дополнительный модернизационный  запас при последующих работах по обновлению систем жизнеобеспечения подводной лодки и бортовых комплексов радиоэлектронного оборудования.

Большая атомная подводная лодка проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов. 

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