Завершился набор волонтёров Международного арктического форума

24-25 февраля в Ресурсном центре добровольчества города Мурманска состоялись экзамены для волонтёров VI Международного арктического форума (МАФ) «Арктика – территория диалога». Более 180 активных и целеустремленных волонтеров продемонстрировали свои знания и готовность внести вклад в организацию этого значимого события.

Волонтёры примут участие в подготовке и проведении форума в различных функциональных направлениях, обеспечивающих информационную и логистическую поддержку участников мероприятия и представителей СМИ: на площадках проведения мероприятия, в центрах аккредитации, а также в пунктах прибытия и отправления участников.

«Волонтёры – это, прежде всего, лицо мероприятия. Именно от них зависит атмосфера и благоприятный имидж форума. Мы уверены, что благодаря работе волонтёров, МАФ пройдёт на высоком уровне и оставит яркие впечатления у всех участников», – подчеркнул директор ГАУМО «Молодая Арктика» Леонид Мостовой.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится в Мурманске 26-27 марта. Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатором Форума выступает Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Фото (Фонд «Росконгресс»): https://forumarctica.ru/news/