Завершился отбор участников экспедиции «Ледокол знаний. Homo Science project» - 2022

Имена финалистов были названы 10 ноября, во Всемирный день науки, на Международном форуме-диалоге в Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде.

25 участников экспедиции - это финалисты викторины, проходившей в октябре на сайте www.polus.atom.online при поддержке Госкорпорации «Росатом». Ещё трёх финалистов определили в ходе эфиров на радиостанциях «Маяк», «Радио ENERGY» и «Авторадио».

В отборах могли участвовать ученики 7-10-х классов и студенты 1-го курса ссузов.

В борьбе за уникальную возможность отправиться в просветительскую экспедицию на Северный полюс участники должны были продемонстрировать как свою эрудицию и широту кругозора, так и творческие способности. Те, кто вошли в топ-50 рейтинга викторины, получили доступ к обучающим онлайн-курсам, а участники, занявшие места с 51 по 100 – годовую подписку на сервис аудио и электронных книг.

Всего в викторине и в эфирах на радио приняли участие 17268 человек.

Экспедиция стартует летом 2022 года. Её участники дойдут на атомном ледоколе «50 лет Победы» до Северного полюса Земли.

Напомним, предыдущая просветительская экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project» завершилась 24 августа 2021 года. Атомный ледокол «50 лет Победы» доставил на вершину планеты и вернул обратно более 80 талантливых школьников и студентов первых курсов – победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад.