Завершился отборочный турнир по мини-футболу среди работников российских атомных станций – по предварительным итогам 2 место у команды Кольской АЭС

С 25 по 28 сентября в городе Полярные Зори в физкультурно-спортивном комплексе «Энергия» проходил турнир по мини-футболу памяти Ефима Павловича Славского*.

Работники Ленинградской, Курской, Белоярской, Запорожской, Балаковской, Смоленской, Калининской и Кольской атомных станций боролись в 26 играх за право представлять команду концерна «Росэнергоатом» на итоговом отраслевом турнире по мини-футболу памяти Е.П. Славского, который пройдёт в октябре текущего года в Москве.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, итоги дивизионального турнира: 1 место – Белоярская АЭС; 2 место – Кольская АЭС; 3 место – Ленинградская АЭС.

В номинации «Лучший игрок» были отмечены: 1. Лучший вратарь – Николай Шарыпкин, Белоярская АЭС; 2. Защитник – Виктор Сафронов, Курская АЭС; 3. Нападающий – Александр Кухаренко, Кольская АЭС; 4. Бомбардир – Алексей Никонов, Ленинградская АЭС; 5. Самый ценный игрок – Евгений Коснырев, Белоярская АЭС; 6. За волю к победе – Андрей Куликов, Смоленская АЭС.

«Кольская АЭС вносит особый вклад в развитие спорта в городе. В рамках соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области выделяются дополнительные средства, часть которых идёт на строительство спортивных объектов. В этом году на Спорт-острове появилась сцена для проведения мероприятий, а в физкультурно-оздоровительном комплексе «Энергия» обновили покрытие в большом зале, где и проходил турнир по мини-футболу. Гости высоко оценили наш игровой зал», – отметил и. о. заместителя директора Кольской АЭС Максим Ченгаев.

«Я впервые в городе Полярные Зори, нам всё очень понравилось, у вас хороший спортивный зал, да и сам город – чистый и красивый», – прокомментировал Сергей Христов, участник команды Балаковской АЭС.

* - Ефим Павлович Славский – советский государственный и партийный деятель, специалист в области цветной металлургии, руководитель советской атомной промышленности, один из создателей уранодобывающей промышленности как в СССР, так и в странах Восточной Европы.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.