Завершился открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду имени Ю.В. Коломцева
В уникальных ночных стартах на ГК «Салма» приняли участие около 130 спортсменов из 13 российских городов. Возраст участников от 20 до 85 лет. В дисциплинах горные лыжи и сноуборд было разыграно 7 комплектов медалей.
Ещё более 300 человек стали гостями спортивного праздника и встретили «старый» Новый год у подножия горнолыжного склона. Живая музыка, конкурсы для детей, игровая программа для зрителей - создали настоящий праздник для болельщиков и спортсменов.
«Турнир на призы директора КАЭС - это наша добрая традиция, которая давно стала известна за пределами Мурманской области», отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. «В этом году соревнования проводятся уже в 21 раз и с каждым годом они только набирают обороты. Приятно осознавать, что горнолыжный комплекс «Салма» сегодня стал комфортной туристической и спортивной площадкой, где с удовольствием отдыхают жители и гости Кольского Заполярья. Здесь на одной спортивной трассе соревнуются именитые спортсмены, ветераны и просто любители горнолыжного спорта».
Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, призовые места распределились следующим образом:
горные лыжи (мужчины, возрастная группа 20-40 лет)
1 место - Андрей Паницкий (Полярные Зори);
2 место - Денис Лавров (Полярные Зори);
3 место - Николай Балякин (Мончегорск);
горные лыжи (мужчины, возрастная группа 41-69 лет)
1 место - Константин Барышев (Мурманск);
2 место - Андрей Смирнов (Полярные Зори);
3 место - Алексей Шенин (Мурманск);
горные лыжи (мужчины, возрастная группа 70+)
1 место - Владимир Будников (Апатиты);
2 место - Валерий Забара (Никель);
горные лыжи (женщины, возрастная группа 20-40 лет)
1 место - Вера Ложкина (Апатиты);
2 место - Анастасия Лобанова (Мончегорск);
3 место - Людмила Весел (Полярные Зори);
горные лыжи (женщины, возрастная группа 41+)
1 место - Мария Максименко (Мончегорск);
2 место - Анна Краева (Мончегорск);
3 место - Ирина Очик (Кировск)3 место - Николай Алипов (Мончегорск).
Сноуборд (мужчины, возрастная группа 20 лет и старше)
1 место - Дмитрий Кириллов (Ленинградская АЭС, Сосновый Бор);
2 место - Павел Кондратьев (Полярные Зори);
3 место - Тимофей Соколов (Полярные Зори);
сноуборд (женщины, возрастная группа 20 лет и старше)
1 место - Дарья Ковзун (Мончегорск);
2 место - Полина Кузнецова (Полярные Зори);
3 место - Александра Морозова (Полярные Зори).
Открытый турнир по горнолыжному спорту на призы директора Кольской АЭС, посвящённый памяти Ю.В. Коломцева, проходил при поддержке Первичной общественной профсоюзной организации работников атомной станции и Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области.
Ознакомиться с официальными протоколами соревнований можно в социальной сети «Вконтакте» на странице ГК «Салма»: https://vk.com/salmaskipz.
Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.