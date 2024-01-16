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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.24 16:00

Завершился открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду имени Ю.В. Коломцева

В уникальных ночных стартах на ГК «Салма» приняли участие около 130 спортсменов из 13 российских городов. Возраст участников от 20 до 85 лет. В дисциплинах горные лыжи и сноуборд было разыграно 7 комплектов медалей.

Ещё более 300 человек стали гостями спортивного праздника и встретили «старый» Новый год у подножия горнолыжного склона. Живая музыка, конкурсы для детей, игровая программа для зрителей - создали настоящий праздник для болельщиков и спортсменов.

«Турнир на призы директора КАЭС - это наша добрая традиция, которая давно стала известна за пределами Мурманской области», отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. «В этом году соревнования проводятся уже в 21 раз и с каждым годом они только набирают обороты. Приятно осознавать, что горнолыжный комплекс «Салма» сегодня стал комфортной туристической и спортивной площадкой, где с удовольствием отдыхают жители и гости Кольского Заполярья. Здесь на одной спортивной трассе соревнуются именитые спортсмены, ветераны и просто любители горнолыжного спорта».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, призовые места распределились следующим образом:

горные лыжи (мужчины, возрастная группа 20-40 лет)

1 место - Андрей Паницкий (Полярные Зори);

2 место - Денис Лавров (Полярные Зори);

3 место - Николай Балякин (Мончегорск);

горные лыжи (мужчины, возрастная группа 41-69 лет)

1 место - Константин Барышев (Мурманск);

2 место - Андрей Смирнов (Полярные Зори);

3 место - Алексей Шенин (Мурманск);

горные лыжи (мужчины, возрастная группа 70+)

1 место - Владимир Будников (Апатиты);

2 место - Валерий Забара (Никель);

горные лыжи (женщины, возрастная группа 20-40 лет)

1 место - Вера Ложкина (Апатиты);

2 место - Анастасия Лобанова (Мончегорск);

3 место - Людмила Весел (Полярные Зори);

горные лыжи (женщины, возрастная группа 41+)

1 место - Мария Максименко (Мончегорск);

2 место - Анна Краева (Мончегорск);

3 место - Ирина Очик (Кировск)3 место - Николай Алипов (Мончегорск).

Сноуборд (мужчины, возрастная группа 20 лет и старше)

1 место - Дмитрий Кириллов (Ленинградская АЭС, Сосновый Бор);

2 место - Павел Кондратьев (Полярные Зори);

3 место - Тимофей Соколов (Полярные Зори);

сноуборд (женщины, возрастная группа 20 лет и старше)

1 место - Дарья Ковзун (Мончегорск);

2 место - Полина Кузнецова (Полярные Зори);

3 место - Александра Морозова (Полярные Зори).

Открытый турнир по горнолыжному спорту на призы директора Кольской АЭС, посвящённый памяти Ю.В. Коломцева, проходил при поддержке Первичной общественной профсоюзной организации работников атомной станции и Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области.

Ознакомиться с официальными протоколами соревнований можно в социальной сети «Вконтакте» на странице ГК «Салма»: https://vk.com/salmaskipz.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

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