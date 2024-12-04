Завершился первый этап Кубка России по горнолыжному спорту на призы курорта «Большой Вудъявр»

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу провели первый этап Кубка России по горнолыжному спорту на призы курорта «Большой Вудъявр». Спортсмены состязались с 1 по 3 декабря, сильнейших определяли в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант».

Всего испытать себя решили более 140 спортсменов из Мурманской области и порядка 20 регионов России.

По результатам заездов победителями в «слаломе-гиганте» стали Юлия Плешкова из Камчатского края и Степан Журавченко из Краснодарского края. На втором месте Екатерина Ткаченко из Москвы и Александр Андриенко из Калужской области. Бронзовыми призёрами стали Танзила Исраилова из республики Башкортостан и Иван Кузнецов из Камчатского края.

Настоящий прорыв совершила местная спортсменка и дебютантка Кубка России Юлия Мельникова, которая стартовала с 43-го номера и заняла четвертое место.

Лучшими в слаломе стали Мария Шканова из Республики Беларусь и Семен Ефимов из Московской области. На втором месте Екатерина Ткаченко из Москвы и Павел Трихичев из Санкт-Петербурга. На третьем месте Анастасия Горностаева из Москвы и Семен Челмакин из Челябинской области.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, второй и третий этапы Кубка состоятся с 9 по 11 декабря на горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях. Участники будут соревноваться в дисциплине «слалом». Последующие этапы проведут в Кусе, Москве, Красноярске, Манжероке, Елизово и Южно-Сахалинске. После чего сильнейшие лыжники вновь вернутся в Кировск, чтобы показать мастерство в финале Кубка России.

Фото (Российская федерация горнолыжного спорта): https://gov-murman.ru/info/news/