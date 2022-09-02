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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.22 16:00

Завершился первый этап обработки заявок на 12-й Межрегиональный литературный фестиваль «Капитан Грэй»

В список претендентов на участие в фестивале, прошедших предварительный этап отбора, вошли творцы из более чем 200 населенных пунктов со всех уголков страны и десятка зарубежных государств. Всего на фестиваль поступило более 1,5 тысячи заявок, что в 20 раз больше, чем в прошлогодней кампании. Увеличилось и число приглашенных экспертов: в этом году семинары будут вести 30 мастеров! В их числе – известные писатели, редакторы литературных журналов и руководители всероссийских и международных литературных фестивалей из Сибири, Урала, Поволжья, а также Москвы, Санкт-Петербурга.

В фестивальную программу войдут семинары, мастер-классы, концертные выступления, встречи с читателями и экскурсии по региону. И самое главное – творческие мастерские, где работы участников будут рассматривать признанные эксперты со всей страны.

Лучшие авторы двенадцатого «Капитана Грэя» получат рекомендации на участие в финале Всероссийского литературного форума «Осиянное слово», во Всероссийском Совещании Совета Молодых литераторов «Химки» и во Всероссийском литературном Арктическом пленэре. Произведения лауреатов фестиваля будут опубликованы в итоговом альманахе форума-фестиваля вместе с произведениями экспертов.

В 2022 году «Капитан Грэй» поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив и региональным грантом для НКО на культурные проекты. Форум-фестиваль проводится в рамках Межвузовского литературного форума имени Н.С. Гумилёва «Осиянное слово» и Всероссийского фестиваля авторской песни «Покровский собор».

Учредители форума-фестиваля – Мурманское отделение Союза писателей России и Министерство культуры Мурманской области. Грантовые проекты поддержаны областным правительством в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В центре проекта – расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, открытие фестиваля состоится 7 октября в Мурманском областном театре кукол.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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