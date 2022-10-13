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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 11:00

Завершился первый этап регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера»

В правительстве Мурманской области подводят итоги первого этапа регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера». Как уточнили представители организационного комитета, география желающих войти в резерв управленческих кадров региона и попробовать силы в конкурсных процедурах представлена несколькими субъектами Российской Федерации. Это не только жители Мурманской области, но и представители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев, Калининградской, Ленинградской, Новосибирской и Ярославской областей.

Сейчас организаторам предстоит масштабная аналитическая работа и отбор участников в соответствии с требованиями, утверждёнными положением о конкурсе.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам заявочной кампании тем, кто качественно подготовил весь необходимый пакет документов, будут высланы приглашения на следующий этап конкурса, который стартует уже через несколько дней. Он включает в себя проведение оценочных мероприятий как в дистанционном, так и в очном форматах.

Первое, с чем предстоит столкнуться конкурсантам, – это проверка базовых знаний Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе, законодательства Мурманской области, антикоррупционного законодательства, норм русского языка, основ работы с информационно-коммуникационными технологиями. Этот этап будет проходить в дистанционном формате до 2 ноября. Каждый участник получит индивидуальные логин и пароль, которые позволят войти в специализированную систему и пройти диагностические процедуры.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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