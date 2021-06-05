Завершился первый этап ремонта четырёх региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Ход реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области вчера обсудили на заседании Проектного комитета под руководством вице-губернатора Юрия Сердечкина. Заказчики работ в рамках нацпроекта отчитались о ходе выполнения ремонтов.

Подрядчики приступили к выполнению второго этапа ремонтных работ на 4 объектах региональной дорожной сети. Приводятся в нормативное состояние трассы Пиренга - Ковдор, Умба – Кандалакша, Мишуково – Снежногорск и Снежногорск – Гаджиево.

На трассах Умба-Кандалакша и Снежногорск – Гаджиево полностью завершено фрезерование дорожного покрытия, на остальных объектах фрезерование и другие подготовительные работы продолжаются. На сегодня степень готовности региональных объектов ремонта составляет в среднем 18%. Срок сдачи работ согласно контрактам – до 24 августа 2021 года.

Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по контракту на автодороге Кола-Верхнетуломский - КПП «Лотта». Будет выборочно отремонтирован участок трассы с 153 км по 165 км . В работе подрядчик планирует использовать новые и наилучшие технологии - устройство основания методом холодной регенерации.

Кроме того, продолжаются работы в агломерации «Мурманская». В рамках нацпроекта асфальтируются первые дороги в Коле: подрядная организация выполняет работы с опережением графика. В Мурманске в этом году заключены контракты на ремонт 26 дорог. На данный момент в работе 10 объектов, процент выполнения работ – от 10 до 40.