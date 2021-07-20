Завершился приём региональными избирательными комиссиями документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы седьмого созыва

18 июля завершился приём избирательными комиссиями Мурманской области документов для выдвижения и регистрации кандидатов/областных списков кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы седьмого созыва.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, документы представлены на 319 кандидатов, выдвинутых в составе областных списков региональных отделений партий: Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Мурманское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области, Мурманское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Мурманской области.

По 22 одномандатным избирательным округам всего выдвинуто 109 кандидатов, из них: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 22; ЛДПР – 22; Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 20; КПРФ – 18; «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 20; «ПАРТИЯ РОСТА» – 4; самовыдвижение – 3.

Зарегистрировано (по состоянию на текущую дату) 29 кандидатов, из них: «ЕДИНАЯ РОССИЯ – 12»; ЛДПР – 9; Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 0;КПРФ – 5; «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 3; «ПАРТИЯ РОСТА» – 0; самовыдвижение – 0.

Продолжается прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.