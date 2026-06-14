Завершился приём заявок на первый конкурс «Питчинг инвестиционных стартапов Мурманской области»

10 июня завершился прием заявок на первый конкурс «Питчинг инвестиционных стартапов Мурманской области». Всего было подано более 20 заявок — проекты охватывают широкий спектр сфер экономики: от промышленности и производства до образования и информационных технологий.

Исполняющая обязанности министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук, комментируя итоги заявочной кампании, подчеркнула: «Мы видим живой отклик от участников. Более 20 заявок — это достойный старт для нового инструмента поддержки. Проекты, предложенные участниками, охватывают практически все сферы жизни региона — от создания производств инновационных материалов до современных спортивных комплексов, IT-платформ и образовательных центров с творческим уклоном. Это именно то, что нужно региону для диверсификации экономики и улучшения качества жизни людей».

Финалисты, которые пройдут предварительный отбор, представят свои проекты экспертной комиссии 27 июня в Мурманске. В этот же день жюри определит победителей. Лучшие инициативы получат возможность профессиональной доработки совместно с Корпорацией развития Мурманской области и инвестиционной командой региона, а также будут представлены потенциальным инвесторам на презентации в Москве в конце года.

Среди критериев оценки проектов: качество бизнес-плана, публичная презентация и социальная значимость инициатив для развития региона.

Как отмечает региональная Корпорация развития, конкурс «Питчинг инвестиционных стартапов Мурманской области» проводится Корпорацией развития Мурманской области при поддержке регионального правительства. Его главная цель — выявить и поддержать перспективные бизнес-проекты, которые способствуют укреплению и росту экономики Заполярья, а также повышению качества жизни населения — в полном соответствии с задачами народной программы «На Севере — жить!». В состав экспертного совета вошли представители министерств, институтов развития и деловых объединений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569387/#&gid=1&pid=1