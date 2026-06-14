Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготыНалогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.06.26 18:00

Завершился приём заявок на первый конкурс «Питчинг инвестиционных стартапов Мурманской области»

10 июня завершился прием заявок на первый конкурс «Питчинг инвестиционных стартапов Мурманской области». Всего было подано более 20 заявок — проекты охватывают широкий спектр сфер экономики: от промышленности и производства до образования и информационных технологий.

Исполняющая обязанности министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук, комментируя итоги заявочной кампании, подчеркнула: «Мы видим живой отклик от участников. Более 20 заявок — это достойный старт для нового инструмента поддержки. Проекты, предложенные участниками, охватывают практически все сферы жизни региона — от создания производств инновационных материалов до современных спортивных комплексов, IT-платформ и образовательных центров с творческим уклоном. Это именно то, что нужно региону для диверсификации экономики и улучшения качества жизни людей».

Финалисты, которые пройдут предварительный отбор, представят свои проекты экспертной комиссии 27 июня в Мурманске. В этот же день жюри определит победителей. Лучшие инициативы получат возможность профессиональной доработки совместно с Корпорацией развития Мурманской области и инвестиционной командой региона, а также будут представлены потенциальным инвесторам на презентации в Москве в конце года.

Среди критериев оценки проектов: качество бизнес-плана, публичная презентация и социальная значимость инициатив для развития региона.

Как отмечает региональная Корпорация развития, конкурс «Питчинг инвестиционных стартапов Мурманской области» проводится Корпорацией развития Мурманской области при поддержке регионального правительства. Его главная цель — выявить и поддержать перспективные бизнес-проекты, которые способствуют укреплению и росту экономики Заполярья, а также повышению качества жизни населения — в полном соответствии с задачами народной программы «На Севере — жить!». В состав экспертного совета вошли представители министерств, институтов развития и деловых объединений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569387/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Феи: Тайна страны драконов». Полнометражный мультфильм (6+)09:00«Корпорации будущего». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большие деньги в больших городах: лучшие вакансии июня 2026 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро теряет почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота проверяют здания с помощью комплекса «Стрела-П»-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять