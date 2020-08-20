Завершился региональный этап конкурса «МедиаТЭК-2020»

В Мурманской области подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2020». Конкурсной комиссией отобраны и переданы на федеральный этап шесть лучших проектов от филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Кольской АЭС, АО «МЭС», МУП «ОТС».

Основной целью конкурса является стимулирование интереса СМИ к деятельности компаний ТЭК, поощрение лучших журналистов, специализирующихся на освещении деятельности компаний ТЭК, повышение качества работы пресс-служб, выявление среди компаний и региональных органов власти лучших практик по информированию общественности о преобразованиях и инновационном развитии ТЭК.

Наибольшее внимание конкурсанты уделили социальным и экологическим проектам и проектам, направленным на популяризацию профессий ТЭК. Не осталась без внимания номинация «Новая энергия для страны и развитие ТЭК». Свои силы на федеральном этапе попробует лучшее корпоративное СМИ – газета «Энергия плюс».

Проекты победителей регионального этапа конкурса переданы на заключительный федеральный этап.

Награждение победителей регионального этапа конкурса пройдёт в рамках торжественной церемонии, посвященной дню энергетика – 22 декабря 2020 года. Победители федерального этапа конкурса будут награждены на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «РЭН-2020».