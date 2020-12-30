Завершился региональный конкурс научных и инженерных проектов «КвантоАрктика»

Конкурс научно-инженерных проектов «КвантоАрктика» завершился в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

Для воспитанников детского технопарка «Кванториум» это итоговый зачёт и возможность представить свои инженерные достижения в области IT-технологий, робототехники, биологии/экологии, промышленного дизайна, а также в области высоких технологий и геоинформации. Участники работали над проектами в течение нескольких месяцев, с 21 по 25 декабря прошла презентация жюри – наставникам и специалистам технопарка, а также приглашенным экспертам от предприятий-партнеров.

В номинации «Думаем. Решаем. Создаем» участвовали более 60 кванторианцев в составе 23 команд. Дети постарались выбрать для своих проектов актуальные темы. Например, воспитанники направления «Биоквантум» исследовали количество бактерий на использованных медицинских масках, чтобы доказать необходимость замены средств индивидуальной защиты каждые 2-3 часа. Юные инженеры из «Промробоквантума» представили роботов, которые могут помочь с уборкой в доме, а представители «Геоквантума» разработали карту инфраструктуры Мурманска для автопутешественников.

Во второй день работала секция «Изобретаем. Проектируем. Воплощаем». В этой номинации участвовали 57 обучающихся технопарка в составе 27 команд. Представленные разработки в будущем способны заинтересовать и потенциальных заказчиков: например, «Умная лампа», созданная ребятами из хайтек-цеха, которая экономит электроэнергию, или устройство для выявления неисправностей блоков питания.

Жюри оценило слаженность работы и отметило команды за креативность, целеустремленность, решение актуальных проблем, оригинальность идеи и проработанность проекта.

С 23 по 25 декабря прошёл межквантумный хакатон «Конструирование машин Голдберга». Это устройства, решающие простые задачи с помощью цепочек сложных действий. Пять смешанных команд из разных квантумов вместе трудились над созданием машин в цехах технопарка.

В завершающий день «КвантоАрктики» состязания в номинации «Проектируем для Арктики» проходили по четырём направлениям: «Хайтек», «Промробоквантум», «Промдизайн», «Биоквантум». В них приняли участие 44 участника из 12 команд. Ребята представили проекты, разработанные по кейс-заданиям от предприятий-партнеров.

В этом году партнерами «КвантоАрктики» выступили: Атомфлот, АтомЭнергоСбыт, Мурманский морской торговый порт, ТГК-1, Ростелеком, Северо-Западная Фосфорная Компания, Мурманэнергосбыт, Мурманский арктический государственный университет, Мурманский государственный технический университет, 10-й СРЗ, Мурманская областная клиническая больница им. Баяндина и Мурманский областной клинический многопрофильный центр.

Первое место в номинации «Проектируем для Арктики» заняла команда «Мозги мне нужны» из секции «Промдизайн» с кейсом «Моделирование головного мозга человека» от предприятия ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр».

Второе место разделили две команды. Команда «Победители» из секции «Промробоквантум» представила кейс «Система мониторинга температуры и влажности в ГОБУЗ «МОКМЦ» от Мурманского областного клинического многопрофильного центра, а команда «Амёбки» из «Бикоквантума» подготовила решение кейса «Сравнение эффективности сорбентов для сбора масел и нефтепродуктов» от АО «Мурманский морской торговый порт».

Третье место заняла команда «Мандарины» из секции «Промдизайн» с кейсом «Кабинет (уголок, офис) здоровья для пациентов консультативно-диагностического центра» от МОКБ им. П.А. Баяндина, сообщает региональное Министерство образования и науки.