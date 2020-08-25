Завершился ремонт двора на улице Бондарной в Мурманске – проверено комиссией

В Мурманске продолжается обновление дворов. Работы идут в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Астаховой и депутатами Совета депутатов города Мурманска проверили, как подрядчик справился с задачей по благоустройству жилой территории возле дома № 7а по улице Бондарной.

Во дворе частично реконструировали инженерные сети, обновили покрытие проезжей части и тротуара, организовали новую систему наружного освещения.

– Работы на этом объекте завершены в соответствии с проектом. Но у этой территории есть перспектива для дальнейшего развития, – отметил Евгений Никора. – Жители обратились с просьбой о дополнительном озеленении клумбы и модернизации детской площадки, находящихся за пределами их двора. Мы рассмотрим возможность использования этих пространств, я уже дал соответствующее поручение.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Мурманске с 2017 года. За три года ее работы благоустроены 33 дворовые территории возле 70 домов во всех округах города. В этом году обновятся 11 дворовых территорий и 3 общественных пространства.

– Основная задача подрядных организаций на всех объектах – завершить укладку асфальтобетонного покрытия до 1 сентября, и к 30 сентября провести работы по благоустройству, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова.