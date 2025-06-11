Завершился ремонт региональной автомобильной дороги «Автоподъезд к н.п. Высокий»

Работы на объекте выполнены в рамках программы реновации ЗАТО.

Высокий является закрытым военным городком, где проживают военнослужащие и их семьи. Автоподъезд связывает населённый пункт с автомобильной дорогой Оленегорск – Ловозеро и федеральной трассой Р-21 «Кола»: теперь жителям обеспечен комфортный доступ к основным транспортным артериям региона.

В ходе работ выполнена замена дорожного покрытия общей протяжённостью более 2 км, произведено выравнивание обочин, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в этом году в рамках реновации ЗАТО уже завершены работы на автоподъезде к совхозу «Мончегорский», а также будут отремонтированы участки автодорог Североморск – Североморск-3, Ура-Губа – Видяево и автоподъезд к населённому пункту Килпъявр.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548312/#&gid=1&pid=1