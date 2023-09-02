Завершился второй сезон проекта «От родника до океана» Единого волонтёрского центра

Этим летом постоянные участники проекта Единого волонтёрского центра Мурманской области «От родника до океана» продолжили начатую в 2022 году работу по благоустройству популярных у северян родников, а некоторые добровольцы благоустроили новые источники – в Кандалакше и на Абрам-Мысе. Добровольческий проект направлен на объединение корпоративных волонтёров в Кольском Заполярье.

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис побывала на обновленном роднике Архейском, который расположен между посёлками Молочный и Мурмаши. Этот источник стал последней локацией, которую волонтёры обновили этим летом. Родник уже второй год курируют волонтёры компании «АтомЭнергоСбыт», за два года они отремонтировали беседку у источника, покрасили фасад и навели порядок вокруг. На следующий год энергетики уже запланировали замену крыши у новой секции и покрасочные работы.

«Если мы хотим сохранить чистоту местной природы, то необходимо подходить к этому незамедлительно. Вместе мы сможем добиться поставленных целей и сохранить ту красоту, которая нас окружает», – отметила активный волонтёр компании Дарина Чернова.

Напомним, первыми в новом сезоне занялись уборкой родника Каменного сотрудники Мурманской областной электросетевой компании. Этим летом они убрали с территории источника 35 мешков мусора, массу коробок, пластика и резиновых покрышек. Волонтёры компании «ТГК-1» в этом году приняли решение привести в порядок новый источник, расположенный на 7-ом километре автодороги «Кандалакша-Умба». За летние месяцы добровольцы убрали территорию, сделали навес над источником, покрасили старую беседку, установили новый настил и обустроили удобный спуск с дороги. Команда волонтеров-металлургов «Северстали» провела субботник на территории родника Абрам-Мыс, а также покрасила инфраструктурные объекты рядом. А сотрудники Мурманского морского торгового порта вместе с добровольцами из трудового отряда порта проверили состояние качества воды самого популярного среди мурманчан родника Фадеев ручей на улице Шабалина в Мурманске и провели там субботник.

Таким образом, волонтёры не просто благоустраивают родники, но и берут их под постоянную опеку и возвращаются на локации вновь и вновь.

«Несколько лет назад мы начинали проект «От родника до океана» с серии уборок у водоёмов по всей области. А в прошлом году трансформировали в масштабный проект по благоустройству родников, объединяющий корпоративных волонтёров всей области. Сегодня он популярен не только у волонтеров, которые искренне хотят сделать эти территории лучше, но и у северян, которые весь сезон присылают нам фотографии своих любимых источников – идеи для будущих локаций. Уверена, что часть из них мы возьмем в работу в следующем году. Поэтому мы будем его продолжать и привлекать еще больше волонтёрских корпоративных групп, чтобы как можно больше родников стали удобными для наших жителей», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, благодаря проекту «От родника до океана» Единого волонтёрского центра, в Мурманской области за два года корпоративные волонтёры мурманского филиала «Атомнэнергосбыта», Мурманского морского торгового порта, компаний «ТГК-1», «МОЭСК», «Северсталь», «Северсталь», «Кольская ГМК», «Мурманэнергосбыт» и активисты Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений обустроили 12 родников по всей области. Кроме того, в проекте участвуют учёные Кольского научного центра РАН, которые в прошлом году проверили воду в источниках на возможность использования. Всего в Заполярье известно более 70 родников.

Фото: https://gov-murman.ru