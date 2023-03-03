Завершился зимний сезон арт-резиденции Центра «Вторая школа» в Никеле

В Центре «Вторая школа» завершилась зимняя арт-резиденции «Никель – Полярная ночь 2023». Художники из Мурманска, Кировска, Санкт-Петербурга, Москвы и Кирово-Чепецка презентовали результаты своей десятидневной работы. Во время арт-резиденции они изучали Север, общались с местными жителями, проводили мастер-классы и воплощали в жизнь свои творческие замыслы.

В результате работы скульптор Александр Перминов вырезал из огромного снежного куба образ слоника, который теперь украшает центральную площадь Никеля, а художница-график Александра Анюхина разработала инсталляцию «Книга художника», которая представляет собой куб-трансформер с различными графическими композициями. Керамистка Ольга Равинская создала панно, в котором отразила свои впечатления от Никеля, детали панно художница символично покрыла оксидом никеля. Художница Анастасия Шалаева представила коллекцию открыток ручной работы, созданных в коллаборации с жителями Никеля: на каждой открытке есть QR-код со ссылками на сокровенные истории никельчан.

Куратором зимней резиденции стал Александр Хромых, автор выставки скульптур из шлака «Сделаны из Никеля», которая экспонировалась в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Отметим, Александр является создателем арт-объекта в виде двух китовых хвостов из стали, расположенных на берегу Баренцева моря в Териберке. Идея получила название «Океаны» и в 2020 году стала одним из победителей в грантовом конкурсе для творцов в области современного искусства.

Как сообщает региональное Министерство культуры, арт-резиденция – это специальный формат организации творческой жизни художника, когда на определенное время он попадает в идеальные условия для созидания: ему предоставляется все необходимое для жизни и работы, а также аудитория, с которой можно обсудить получившиеся за время арт-резиденции произведения. В Печенгском округе при поддержке компании «Норникель» и местной администрации ежегодно проходят две творческие смены: зимняя «Никель – Полярная ночь» и летняя «Никель – Полярный день».

Фото: https://gov-murman.ru