Завершить ремонт автодороги Североморск-Североморск 3 планируется к концу августа

Вчера министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин осмотрел ход ремонтных работ на автодороге Североморск – Североморск-3. Они ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В осмотре также приняли участие исполняющий обязанности начальника предприятия «Мурманскавтодор» Андрей Шварцкоп и представитель подрядчика ООО «МДУ».

Дорога была передана из муниципальной в региональную собственность в начале 2022 года, её износ составлял порядка 70%.

«Ежегодно бюджету муниципального образования ЗАТО г. Североморск выделялось финансирование на приведение дорог в нормативное состояние, с прошлого года мы увеличили на 40% объём этой субсидии, но данная трасса требует полноценной реконструкции. Поэтому передача автодороги в областную собственность позволяет уже в этом году сделать покрытие на всем ее протяжении и далее уже проектировать под современные требования, например – расширить», – подчеркнул Артём Гришин.

Подрядной организацией на объекте установлены дорожные знаки, информационные щиты и выполняется фрезерование покрытия на участке протяженностью 7 км. На сегодня снято свыше 30 тысяч квадратных метров старого покрытия, в течение недели работы по фрезерованию будут завершены, далее стартует укладка 70 тысяч квадратных метров асфальта с применением смеси А16ВН. Окончание работ на данном участке дороги планируется к 15 июля.

В строительный сезон 2022 года также запланированы работы по приведению к нормативному состоянию оставшихся участков автодороги Североморск – Североморск-3, общая протяженность которой составляет 26 км. Данные мероприятия поручены губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В настоящее время проводится дефектовка асфальтобетонного покрытия: выявляются основные типы и степени повреждений, в августе специалисты приступят к ремонту.

Окончание работ по объекту запланировано на 31 августа 2022 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12392-bolshoy-remont-v-severomorske-3/page,4/