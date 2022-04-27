Завершить ремонт фасада Дома культуры моряков планируется в 2022 году

В Мурманске продолжается капитальный ремонт фасада Дома культуры моряков. О ходе работ на объекте рассказал министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«После перерыва подрядчик возобновил работы по капитальному ремонту фасада Дома культуры моряков. Сейчас идёт восстановление кирпичной кладки под карнизом, после чего начнутся работы по устройству нового венчающего карниза. Также перед подрядчиком стоит задача выполнить работы по восстановлению террасы со стороны главного фасада, монтажу архитектурно-художественной подсветки всего здания и реставрации скульптурной композиции «Белые медведи», – отметила Ирина Вабищевич.

Работа на объекте уже кипит. Подрядчик монтирует подоконные доски и оконные откосы, очищают колонны от старой краски и выполняют устройство крыльца главного входа. Завершить преображение фасад Дома культуры моряков планируется в 2022 году.

Как сообщает региональное Министерство строительства, капитальный ремонт фасада ДК моряков начался летом 2021 года. Однако в процессе демонтажных работ было выявлено разрушение венчающего карниза больше чем на 90%. При обследовании здания в рамках проектирования при выборочном вскрытии подшивки карниза выявить это было невозможно. Восстановить венчающий карниз можно только при благоприятных погодных условиях. Также при демонтаже штукатурного слоя обнаружены существенные разрушения основания несущих конструкций цоколя и террасы со стороны главного фасада. В связи с этим было принято решение о приостановке работ по капитальному ремонту фасада.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/