Зависит ли выживаемость бизнеса от вовлеченности сотрудников в жизнь компании?

В половине (50%) компаний замеров вовлечённости сотрудников не проводят вообще. У 21% ранее проходили исследования включенности сотрудников в жизнь компании, но сейчас такая практика прекращена. И наконец, лишь в 22% компаний на постоянной основе интересуются, насколько же вовлечены их работники в жизнь бизнеса.

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос компаний-работодателей по всей стране и выяснила, как компании оценивают, насколько вовлечены их сотрудники в корпоративную жизнь и как сильно это влияет на бизнес-показатели. Опрос показал, что лишь 22% работодателей интересуются, вовлечены ли сотрудники в жизнь организации.

«Исследование hh.ru показывает, что работодатели понимают термин «вовлеченность сотрудников» по-разному. Вероятно, от этого зависит и отношение бизнеса к этому показателю, и, как следствие, действия, которые компании предпринимают на повышение включенности людей в их работу и жизнь компаний. То есть, какие-то компании действительно заботятся о том, насколько их персонал заинтересован в жизни компании, а какие-то действуют по остаточному принципу, не видя ценности в этом показателе или вообще не интересуются этим», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Так, 90% работодателей понимают вовлеченность своих сотрудников как общую включенность в жизнь компании и разделение её ценностей. Ещё 38% представителей компаний добавили, что также подразумевают под вовлеченностью инициативность сотрудников. А вот 18% заявили, что в это понятие также подходит удовлетворённость работой. Кроме того, 1% считают, что вовлеченность – равно лояльности компании.

В половине (50%) компаний замеров вовлечённости сотрудников не проводят вообще. У 21% ранее проходили исследования включенности сотрудников в жизнь компании, но сейчас такая практика прекращена. И наконец, лишь в 22% компаний на постоянной основе интересуются, насколько же вовлечены их работники в жизнь бизнеса.

«Практика показывает, что исследование уровня вовлечённости работников в жизнь компании может помогать в работе. Например, 69% компаний таким образом могут отслеживать настроения сотрудников и в случае текучки кадров влиять на сохранение работников, удерживать и развивать персонал. Это крайне важный инструмент в период острейшего кадрового дефицита, в котором находится современный рынок труда. Более того, 26% работодателей отметили, что аналитика степени вовлечённости помогает отслеживать причины увольнений. А 21% заявили, что такая практика помогает при планировании стратегии компании. В данном случае важно понимать, что бизнес-показатели любой компании взаимосвязаны с вовлечённостью сотрудников в жизнь организации. С этим мнением согласны 96% опрошенных работодателей», - отмечает Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Добавим, что по мнению 70% работодателей, уровень вовлечённости сотрудников может сильно влиять на производительность труда, на уровень текучести кадров (60%), а также на устойчивое развитие компании (41%) (наглядно на диаграммах 1 и 2).