Заводы и стройки: где проще трудоустроиться через своих

85% работодателей России принимают на работу родственников своих сотрудников. Охотнее рассматривают таких кандидатов в производственных и строительных компаниях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

85% российских работодателей принимают на работу родственников сотрудников, количество лояльных компаний сейчас на 7 п.п. больше, чем годом ранее. Только в 9% компаний таких кандидатов не рассматривают (в 2024 году — в 16%): кадровый голод вынуждает работодателей отказываться от стереотипов в подборе персонала.

Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 75%, с численностью от 100 до 1000 сотрудников — 88%, а среди компаний, где занято более 1000 работников, — 90%.

Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (91%) и в строительных компаниях (86%). Несколько реже эта практика встречается в сфере продаж, но и здесь её использует большинство работодателей (75%).

Время проведения опроса: 30 апреля — 13 мая 2025 года.