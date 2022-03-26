Завоевать и удержать господство в воздухе - истребители Северного флота отработали стрельбу ракетами

Лётчики корабельных истребительных авиационных полков Северного флота провели плановое лётное тактическое учение по завоеванию и удержанию господства в воздухе, а также обеспечению ПВО и перехвату крылатых ракет.

В ходе учения, проходившего над Кольским полуостровом и Баренцевым морем, экипажи палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 отработали тактику ведения воздушного боя с самолётами условного противника в различных вариантах, в том числе при его численном превосходстве. Также лётчики выполнили стрельбы ракетами «воздух-воздух» по световым авиабомбам.

Постановку воздушных мишеней пилоты выполняли самостоятельно, сбрасывая световую бомбу с большой высоты на парашюте, а затем поражали её ракетой с заданной дистанции.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, по оценке командования объединения ВВС и ПВО Северного флота, лётное тактическое учение истребителей было проведено успешно. Оно показало хороший уровень боевой и тактической подготовки палубных лётчиков.

Полёты истребителей проходили с аэродрома Североморск-3 в Мурманской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12414711@egNews