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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.20 13:30

Завтра – День Конституции. Северян ждут онлайн-мероприятия в учреждениях культуры региона

В Мурманской области пройдут онлайн-мероприятия, посвященные Дню Конституции России. Обширную программу к празднику, который отмечают 12 декабря, подготовили учреждения культуры региона.

Мончегорский городской центр культуры организует интерактивное пространство для молодёжи «Государство – это Мы!». На виртуальной площадке центра 12 и 13 декабря пройдут тематические викторины и кинопоказы.

Праздничная программа Апатитского городского Дворца культуры развернется 12 декабря на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Масштабно праздник предлагают отметить в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 12 декабря в 10.00 на сайте учреждения появится интерактивный блокнот, посетители узнают, как проходило принятие Конституции в 1993 году, какие изменения претерпели государственные символы России – гимн, герб и флаг, прежде чем приняли современный вид. В 13.00 библиотека приглашает старшеклассников и студентов в группу библиотеки «ВКонтакте», где пройдет исторический экскурс «Конституция Российской Федерации – олицетворение суверенитета и самобытности государства». В 14.00 онлайн-посетителей ждет литературно-художественный праздник «России символы святые».

Праздничный видео-концерт, посвященный Дню Конституции, проведет для своих зрителей Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. 12 декабря в 16.00 творческая команда заполярной «Кировки» приглашает на просмотр концерта в социальной сети «ВКонтакте», сообщает региональное Министерство культуры.

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