Завтра Мурманская область присоединится к Всероссийскому субботнику

29 апреля на территории Мурманской области пройдёт Всероссийский субботник, инициированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Жители Кольского полуострова традиционно наведут порядок на объектах благоустройства, городских парках и скверах, набережных, в социально-значимых местах.

«Это стало доброй традицией, мы приглашаем всех неравнодушных жителей Мурманской области в эту субботу потратить несколько часов, чтобы сделать наши города и поселки чище после долгой зимы, дать символический старт преображению городской среды в этом году», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, изначально проведение Всероссийского субботника в регионе планировалось 22 апреля, но свои коррективы тогда внесла непогода. Подробную информацию о времени начала и местах проведения акций чистоты в своих муниципалитетах жители могут узнать на сайтах органов местного управления, в социальных сетях, средствах массовой информации или обратиться лично в администрацию или управляющую компанию.

Напомним, продолжается выбор объектов благоустройства в рамках Всероссийского голосования. Объекты-победители получат приоритет на реализацию в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Фото: https://gov-murman.ru