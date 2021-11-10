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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.21 16:00

Завтра в Мурманске пройдёт защита проектов лицея академии «Яндекс»

11 ноября состоится конкурс индивидуальных проектов среди обучающихся по программе «Основы промышленного программирования» лицея академии «Яндекс» на базе Мурманского арктического государственного университета. Площадка МАГУ впервые реализует эту программу, здесь обучается одна группа. В сентябре воспитанники приступили к изучению первого блока технологий: «QT, работа с файлами, базы данных».

После освоения теоретического и практического материала перед слушателями была поставлена задача подготовить индивидуальный проект, включающий в себя разработку небольшого программного продукта с графическим интерфейсом и подключением к базе данных. Кроме этого, обучающимся требуется подготовить всю необходимую техническую документацию по проекту – как в реальном «взрослом» проекте на предприятии.

Слушатели самостоятельно определяли тему проекта, и в течение нескольких занятий работали над ним под руководством преподавателя Олега Ляша: получали консультации, советовались, какие технологии и инструменты стоит использовать при разработке. В результате у каждого ученика получился небольшой программный продукт по разным темам, который будет представлен на защите проектов.

«Это важный шаг для ребят, потому что, ещё будучи школьниками и впервые сталкиваясь с такого рода задачами, которые необходимо решать практически полностью самостоятельно, они пробуют себя в роли разработчиков программного обеспечения», – комментирует Олег Ляш, преподаватель лицея академии «Яндекс» на базе МАГУ.

Оценивать первые самостоятельные достижения слушателей программы будут преподаватели кафедры математики, физики и ИТ, в том числе и преподаватели лицея академии «Яндекс».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Яндекс.Лицей» в Мурманске работает на двух площадках: в МАГУ и Центре управления регионом.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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