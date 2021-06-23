Завтра в полдень жителей Заполярья приглашают присоединиться к всероссийской акции «Весть Победы»

Завтра, 24 июня, по всей стране пройдёт акция «Весть Победы». Ровно в полдень по местному времени в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле одновременно в течение одной минуты будет звучать гудок транспортных средств – от личных автомобилей до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудок также раздастся на заводах и фабриках, в шахтах и карьерах, буровых и портах. В церквях и соборах прозвучит колокольный звон.

Как сообщает региональное Министерство культуры Мурманской области, организаторы приглашают всех желающих присоединиться.

Акция «Весть Победы» приурочена к 76-й годовщине Парада Победы на Красной площади.