Мурманская область. Арктика (16+)23.06.21 17:00
Завтра в полдень жителей Заполярья приглашают присоединиться к всероссийской акции «Весть Победы»
Завтра, 24 июня, по всей стране пройдёт акция «Весть Победы». Ровно в полдень по местному времени в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле одновременно в течение одной минуты будет звучать гудок транспортных средств – от личных автомобилей до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудок также раздастся на заводах и фабриках, в шахтах и карьерах, буровых и портах. В церквях и соборах прозвучит колокольный звон.
Как сообщает региональное Министерство культуры Мурманской области, организаторы приглашают всех желающих присоединиться.
Акция «Весть Победы» приурочена к 76-й годовщине Парада Победы на Красной площади.
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павел
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Простачок
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