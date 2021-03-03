«Завтрак для любимых»: к Международному женскому дню Российское движение школьников и «Гастрономическая карта России» запустили совместную акцию

С 1 по 8 марта Российское движение школьников (РДШ) совместно с проектом «Гастрономическая карта России» проводят всероссийскую акцию «Завтрак для любимых». Организаторы предлагают участникам снять видео о том, как они готовят завтрак для своих любимых мам, бабушек, сестер или подруг. Видеоролики необходимо разместить в разделе «Клипы» в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #РДШ #8марта #ЗавтракДляЛюбимых #gastromaprussia #ГастрономическаяКартаРоссии.

«Мы в РДШ очень трепетно относимся к таким понятиям, как доброта, забота, любовь. Я надеюсь, что утром 8 марта тысячи женщин проснутся с хорошим настроением, которое им подарят их дети, а российские школьники в очередной раз покажут своим любимым – словом и делом – насколько они ценны. Акцию уже поддержал известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев», - рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Призеров определит экспертная группа шеф-поваров под руководством президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова и автора-методиста «Гастрономической карты России» Екатерины Шаповаловой. Самые содержательные, эмоциональные и креативные ролики будут отмечены шеф-поварами из разных регионов страны. Участники, приготовившие традиционное блюдо региона, угощение с национальным колоритом, смогут претендовать на призы от региональных шеф-поваров «Гастрономической карты России» – мастер-класс и обед региональной кухни. Кроме того, они получат в подарок книгу рецептов праздничных блюд из регионов России «Страна, за стол!» с автографом ее автора – руководителя и автора-методиста проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой.

В Мурманской области призы ожидают участников конкурса в ресторане «Царская охота» (шеф-повар Светлана Козейко), конгресс-отеле «Меридиан» (шеф-повар Максим Галецкий) и панорамном баре «7 Небо» (шеф-повар Илья Вегера).

Условия конкурса – на сайте РДШ.

Акция проходит при информационной поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по туризму и регионов-участников.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».

«Гастрономическая карта России» - межотраслевой проект по развитию туризма, объединяющий тысячи шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей в регионах России. С момента старта проекта в 2017 году при поддержке 28 регионов-участников проведены 23 мобильных фестиваля региональной кухни, в том числе фестивали «Кухни народов России» в рамках празднования Дня народного единства, проектно-учебные лаборатории региональной кухни и экспедиции, а также издано девять кулинарных книг крупнейшими издательствами России.

В 2018 году Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) была зарегистрирована первая в стране система добровольной сертификации в сфере гастрономического туризма «Гастрономическая карта России» (регистрационный номер РОСС RU.П1985.04ГКР0).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году при поддержке Федерального агентства по туризму проект запускает мобильное приложение по планированию путешествий «ГИД «Гастрономическая карта России». Проект реализуется при информационной поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства иностранных дел Российской Федерации, при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров.

Автор-методист и руководитель проекта – Екатерина Шаповалова. Деятельность проекта направлена на системное продвижение российской региональной кухни, региональных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом, на развитие культуры потребления продуктов питания российского производства.