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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.20 12:50

Заядлые рыбаки самоизолироваться не желают!

В соответствии с постановлением регионального правительства в Кольском районе с 30 марта введён режим ограниченного въезда на территорию муниципальных образований Териберка и Ура-Губа. С 31 марта аналогичные меры введены и в селе Белокаменка. На автоподъездах к данным населенным пунктам организованны временные пункты пропуска, которые должны «отсечь» поток туристов и замедлить распространение коронавируса.

Развертывание пунктов пропуска лично проконтролировали руководители Кольского района.

КПП на автоподъезде к Териберке установлено на 32-ом километре автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС», сразу после развилки у Североморска-3. Здесь круглосуточно дежурит экипаж ГИБДД, усиленный бойцами Мурманского ОМОНа, а также сотрудники районной администрации.

- На данном КПП созданы все условия для пребывания и обогрева сотрудников правопорядка и водителей, попавших в трудную ситуацию, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Установлен перевозной кунг, есть генератор. Администрация регулярно пополняет запас провизии и топлива для генератора. Люди могут отдохнуть, попить горячего чая, перекусить. Рядом установлен биотуалет.

Ежедневно вместе с полицейскими на КПП дежурят и сотрудники районной администрации, которые вручают водителям памятки, рассказывающие о мерах противодействия распространению инфекции, и обновляют списки разрешающие въезд в эти поселения.

Въезд на данные территории открыт только экстренным и коммунальным службам, местным жителям по прописке, а также сотрудникам организаций, осуществляющих деятельность в этих населенных пунктах. К примеру, накануне на каскаде Серебрянских ГЭС менялась вахта. После тщательного досмотра и проверки документов в Туманный через КПП был пропущен автобус с сотрудниками предприятия и грузовик с запасами провизии для них. Несколько дней назад в сопровождении дорожной техники в Териберку прошла и колонна грузовиков с едой для местных жителей.

- Большинство водителей с пониманием относятся к тому, что дорога перекрыта, - подчеркнул старший инспектор отдела ГИБДД ОМВД России по Кольскому району Роман Григорьев. – В Териберку едет очень много туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, есть даже с самого юга, с Ростова. Все они могут быть потенциальными переносчиками инфекции и заразить жителей Мурманской области. Так что нам приходится работать в индивидуальных средствах защиты, регулярно обрабатывать руки септиками.

- Я соблюдаю самоизоляцию, сижу дома, хожу только раз в неделю в магазин, - рассказал житель Мурманска Андрей Корнацкий. – В сторону Териберки поехал по крайней необходимости. Я знал о том, что здесь установлен КПП, но у меня на ближайших озерах застряли друзья - рыбаки. Они проехали ещё до введенных ограничений. У них заканчивается еда, топливо, вот и договорились, что я им подвезу все это к временному пункту пропуска. Они заправятся и вернутся домой.

Впрочем, нашлись и такие водители, которые неправильно интерпретировал сообщение «Мурманскавтодора». Накануне дорожники разместили на своём сайте информацию о том, что автомобильная дорога «Кола - Серебрянские ГЭС» до посёлка Туманный почищена и открыта для проезда с 14 часов дня. Забыв про домашнюю самоизоляцию и постановление губернатора, ограничивающее въезд на территорию сельского поселения, многие жители Мурманска решили отправиться в эти края на рыбалку. В результате - остановка на КПП и обратная дорога домой.

Были и такие рыбаки, которые не знали о том, что в состав сельского поселения Териберка входит сразу несколько населенных пунктов, в том числе и Дальние Зеленцы. Соответственно ограничение на въезд распространяется и на них. Попасть туда можно только по прописке или при наличии документов, удостоверяющих право собственности, к примеру, на дачу расположенную в этих посёлках.

Не подумали о наличии документов и многие собственники частных домов, расположенных недалеко от Североморска-3, в районе 49 километра дороги «Кола – Серебрянские ГЭС». Таким водителям тоже пришлось разворачиваться на КПП и возвращаться за бумагами.

Администрация Кольского района ещё раз напоминает жителям и гостям региона о том, что на территории Териберки, Ура-Губы и Белокаменки действует режим, ограничивающий въезд транспорта на данные территории. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в этих населенных пунктах, необходимо обратиться в отдел безопасности администрации Кольского района и оперативно предоставить списки сотрудников, которые после согласования будут иметь право проезжать в эти поселения.

Консультации по данному вопросу можно получить по телефону 8-(815-53)-3-33-67. Информационные объявления с номерами телефонов для справок также размещены на всех КПП в районе, сообщает администрация Кольского района.

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