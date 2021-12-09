Заявка на 2 млрд рублей на строительство и модернизацию котельных в Мурманской области одобрена штабом комиссии правительства РФ по региональному развитию

Заявка на финансирование строительства твёрдотопливных котельных в Ревде, Ловозере и Высоком, а также модернизацию котельных №1 и №21 в Кандалакше предварительно одобрена штабом правительственной комиссии по региональному развитию. Общая сумма финансирования – 2 млрд рублей.

Заявка была рассмотрена на заседании штаба под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. По каналам видеосвязи в заседании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Два проекта, пять объектов. Реализация проектов позволит сократить избыточную мощность, которая у нас сохранилась с советских времён, уменьшить потребление мазута и повысить надёжность теплоснабжения. Все параметры в рамках заявленных правил соблюдены. Спасибо Минстрою и Фонду ЖКХ за оперативную отработку проектов в штабном режиме. Прошу поддержать заявку, потому что для нас стоимость мазута – настоящая боль. Часть работы мы провели сами, в частности, в Терском районе ввели котельные, работающие на брикетах, отчасти ушли от мазута. Но в этих двух проектах без «длинных денег», которые сегодня предлагает Министерство строительства и ЖКХ, не обойтись», – подчеркнул губернатор.

По итогам рассмотрения заявки Мурманской области принято решение о её предварительном одобрении.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в отличие от Ревды, Ловозера и Высокого, котельные в Кандалакше продолжат работать на мазуте. Перевести их на уголь мешает размещение в жилой застройке и нехватка площадей. Модернизация позволит предотвратить деградацию инфраструктуры, уменьшить расход топлива на 2,6 тысячи тонн в год, а также снизить избыточную мощность. Кроме того, в перспективе возможен перевод мазутных котельных на газ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430589/#&gid=1&pid=1