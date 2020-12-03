Заявка на формирование научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика» поддержана правительством России

Правительство России одобрило совместную заявку Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа на государственную поддержку формирования и дальнейшей работы межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика». Заявка вошла во вторую пятерку победителей конкурсного отбора. Об этом сегодня на заседании правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Как подчеркнул премьер, все пять отобранных центров обладают высоким научно-исследовательским, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой.

Глава правительства напомнил, что по указу Президента в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Они объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики.

«Дальнейшее развитие таких центров позволит не только выполнить задачу, поставленную Президентом, но и даст возможность отечественной науке добиться новых успехов мирового значения, а также повысить научный потенциал российских регионов», – отметил Михаил Мишустин.

Итоги конкурсного отбора на получение господдержки подвели на этой неделе на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня, состоявшемся в формате видеоконференции. От Мурманской области в нём принял участие губернатор Андрей Чибис.

НОЦ «Российская Арктика» будет создан на базе научных и образовательных мощностей трёх арктических субъектов – Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа. Деятельность центра сосредоточится на пяти основных направлениях: материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники; развитие высокотехнологичных производств в Арктике, в первую очередь добыча и переработка полезных ископаемых и синтез новых материалов; жизнедеятельность человека в Арктике; биоресурсы Арктической зоны, включая водные; Северный морской путь и связанность арктических территорий.

Базовыми участниками НОЦ «Российская Арктика» от Мурманской области выступят Кольский научный центр РАН, МГТУ и Полярный филиал ВНИРО (бывший ПИНРО).

Андрей Чибис, выступая в защиту заявки, подчеркнул, что при формировании задач НОЦ был сделан акцент на поиск «точек роста» внутри каждого субъекта, а в Мурманской области с самого начала был взят прицел на конкретного потребителя научных компетенций Центра – крупные высокотехнологичные проекты.

«Это химико-металлургический комплекс Африкандского месторождения по производству диоксида титана. Это проект ГОКа на базе месторождения платиноидов Фёдорова тундра. Это создание нового экологически чистого металлургического производства компании «Норникель», которое на 85% позволит сократить выброс диоксида серы, – фактически «белая металлургия», таких проектов в современной России ещё не было. Ну и, конечно, всё, что связано со сжиженным природным газом и теми проектами, которые реализует у нас в регионе компания «НОВАТЭК». Для нас принципиально важно, что то, что будет разрабатываться в научно-образовательном центре, уже имеет свой спрос», – отметил глава Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заявка НОЦ «Российская Арктика» была принята большинством голосов членов Совета.