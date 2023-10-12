Заявка Росгвардии удовлетворена в полном объёме: правительством Мурманской области приобретено снаряжение для сотрудников, которые принимают участие в СВО

Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков вчера передал начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области полковнику полиции Дмитрию Салихову специальное оборудование и средства защиты для бойцов Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции.

В составе груза помощи – современная экипировка, в том числе средства бронезащиты, прицелы, приборы визуального наблюдения – как ночные, так и дневные, а также аптечки.

Замгубернатора отметил, что создание условий, которые помогут ребятам сохранить свою жизнь, – приоритетная задача регионального правительства, которая находится на постоянном контроле губернатора Андрея Чибиса.

«Правительством Мурманской области проводится системная работа по обеспечению частей, которые участвуют в специальной военной операции. Мы на постоянной основе помогаем штатным частям флота и подразделениям, в которых служат мобилизованные жители Мурманской области. Недавно к губернатору Андрею Чибису обратились руководители региональной Росгвардии с просьбой помочь в приобретении специального оборудования, которое необходимо ребятам для выполнения задач в зоне СВО. Заявка Росгвардии удовлетворена в полном объёме», – сказал Владимир Евменьков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, снаряжение и медикаменты будут направлены северянам – военнослужащим Росгвардии, которые выполняют свой гражданский долг в зоне проведения специальной военной операции.

«Благодарю правительство Мурманской области в лице губернатора Андрея Чибиса за оказанное содействие, за чуткость и внимание к проблемам и нуждам не только при решении задач Мурманской области, но и в решении задач в глобальном масштабе. Если это имущество – бронежилеты и медикаменты спасут хотя бы одну жизнь, значит мы всё делаем правильно и наши труды не напрасны», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Мурманской области Дмитрий Салихов.

Фото: https://gov-murman.ru