Заявки на именные стипендии губернатора Мурманской области принимаются до 30 сентября

Продолжается приём документов на присуждение и выплаты именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи региона. Стипендии присуждаются за успехи, достигнутые в предыдущем учебном году, в учебной и научно-исследовательской деятельности, в области искусств и спорта, а также за активное участие в общественно полезной и военно-патриотической деятельности.

По результатам конкурсного отбора и на основании решения конкурсной комиссии планируется присудить 125 стипендий в размере 37 тысяч рублей (в парных видах спорта — 18,5 тысячи рублей каждая) и 6 стипендий «Олимп» в размере 100 тысяч рублей (в парных видах спорта — 50 тысяч рублей каждая).

Кандидатами на присуждение стипендии могут быть учащиеся, студенты и аспиранты очной формы обучения государственных, негосударственных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области в возрасте до 35 лет.

Перечень необходимых документов утверждён постановлением губернатора Мурманской области от 10.09.2014 №130-ПГ (в редакции постановления губернатора Мурманской области от 05.09.22 №116-ПГ).

Ходатайства о присуждении стипендий необходимо представить в исполнительные органы Мурманской области:

- за успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности представляются в министерство образования и науки Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 4;

- за успехи в области искусств – в министерство культуры и искусства Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3;

- за успехи в спортивной деятельности – в министерство спорта Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а.

- за активное участие в общественно полезной деятельности и за активное участие в военно-патриотической деятельности представляются в комитет молодежной политики Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 25а (3-й этаж, кабинет №17)

Срок подачи документов – до 30 сентября 2022 года, сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru